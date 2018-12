"Fakty": Sprawcy mieli tak pobić Kwaśniaka, by był niezdolny do pracy w KNF

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Kilka dni przygotowań, w tym śledzenie pod siedzibą KNF, poprzedziły pobicie Wojciecha Kwaśniaka w 2014 roku. Zlecono je, by ówczesny wiceszef KNF był niezdolny do pracy - ustalili śledczy. Teraz on sam jest na celowniku prokuratury.

REKLAMA