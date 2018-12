Mieszkańcy o śmierci 24-letniej Roksany: Do jeziora nie można zjechać przypadkiem

ceppisowski godzinę temu Oceniono 8 razy 2

Informacja z wczoraj.

Pozal sie Boze Policja wstepnie ustalila ze kobieta uczestniczyla w wypadku bo odpadla jakas czesc auta przed jeziorem.

Noz otworzyl mi sie w kieszeni ze takie cos moze opowiadac SLEDCZY.

Ja nie jestem z tego rejonu a powatpiewalem w to mocno.

Po pierwsze po bulki jedzie sie z pieniedzmi

Po drugie, po bulki jedzie sie w kierunku sklepu a nie w kierunku przeciwnym

Po trzecie wiedzieli ze kobieta mogla byc w depresji po poronieniu

Po czwarte czesc z auta mogla odpasc bo wjazd do jeziora wymagal przejechania po bardzo nierownym terenie

Po 5, kolizja z jakims autem musiala pozostawic znak na czesci auta tej kobiety

To co wyprawiaja kulsony to sie w glowie nie miesci. Albo to byl sledczy idiota albo zwykly kraweznik ktory nie mial pojecia o czym mowi WIEC DLACZEGO WYPOWIADA SIE DO MADIOW?