Wiadomo, ile kosztowały szumidła w gabinecie prezesa KNF. Brejza dostał odpowiedź Komisji

Nawet Kukiz już jedzie po pisowcach i podważa ich narrację.

KNF powinien być pozbawiony wpływu polityków. Dzisiaj PiS ma problemy przez bliskie relacje z ludźmi, którzy stali na czele KNF. Ta instytucja powinna być absolutnie niezależna. Za to, że nie jest może teraz zapłacić PiS - mówi dla "Rzeczpospolitej" Paweł Kukiz. W moim rozumieniu służby zawiodły ws. KNF. Chciałbym się dowiedzieć dlaczego były szef KNF mógł wejść do swojego gabinetu po powrocie z Singapuru, a dopiero później mogły wejść tam służby. Skąd ta opieszałość służb i prokuratury? Urzędnik państwowy podległy premierowi, który złożył propozycję korupcyjną, nie powinien móc odwiedzić wcześniej, przed CBA, swojego biura - podkreślił polityk w rozmowie z "Rz". Na pytanie czy w sprawie KNF państwo zadziałało, Kukiz odparł, że "państwo w tej kwestii nie działa od początku funkcjonowania KNF". - To nigdy nie powinna być instytucja zależna od polityków. Czy działaniem państwa ma być odcinanie dziennikarzy od informacji publicznej, bo na razie na tym zależy instytucjom państwowym, najbardziej. Jeśli NBP nie odpowiada na pytanie dziennikarzy, niewygodnych mediów nie wpuszcza na konferencję, zakazują im o sobie pisać, chce usunięcia artykułów, to można wysnuć wniosek, że mają coś do ukrycia. Działanie pana Adama Glapińskiego ws. KNF jest bardzo zastanawiające - zaznaczył Kukiz.