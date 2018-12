Chcieli ukraść gry na konsole z galerii w Lubinie, ale mieli pecha. Ukradli 57 pustych opakowań

hrkukus 2 godziny temu Oceniono 2 razy 2

Próbowałem kiedyś kupić naklejki stosowane przeciw molom. Solidne kartonowe pudełka - wszystkie puste. To byli porządni złodzieje, sklep wciąż mógł sprzedać towar, wprawdzie bez zawartości, ale bezstratnie. Proponuję, by gry sprzedać jak to robiono dawniej, zawinąć w gazetę, lub luzem do opakowania klienta. Towar opakowany pobudza intelektualnie i budzi niezdrowe emocje. Przecież ci dwaj zostali najzwyczajniej w świecie oszukani.