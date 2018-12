Pogoda na dziś - wtorek 11 grudnia. Czekają nas opady deszczu, a nawet śniegu

IMGW prognozuje opady zarówno dla północy, jak i południa kraju. Wychodząc z domu, zabierzmy ze sobą czapkę i parasol, a jadąc samochodem, uważajmy na śliskie jezdnie.

Temperatura. Przygotujmy się na chłodny dzień

We wtorek 11 grudnia w większości polskich miast temperatura będzie dodatnia. Jedynym miejscem, gdzie na termometrach zobaczymy ujemne wartości, będą okolice Zakopanego - tam odnotujemy -1 stopień Celsjusza. W pozostałych regionach Polski temperatura utrzyma się na plusie. Tego dnia najcieplej będzie na północnym zachodzie kraju - w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie i Gdańsku temperatura osiągnie wartość 4 stopni Celsjusza.

Mapa temperatury 11.12.2018r. Gazeta.pl

Opady. Na północy deszcz, na południu śnieg

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że we wtorek zachmurzenie będzie duże, a w większości kraju możemy spodziewać się opadów. Synoptycy przewidują, że na wybrzeżu zaobserwujemy opady deszczu, na pozostałym obszarze opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na południu i w górach opady śniegu. Na południu Polski przewiduje się przyrost pokrywy śnieżnej od 2 cm do 5 cm, z kolei w górach od 3 cm do 10 cm.

Ostrzeżenia meteorologiczne. IMGW nie przewiduje zagrożeń

IMGW na wtorek nie wydał żadnych ostrzeżeń meteorologicznych. Pamiętajmy jednak, że w nocy temperatura na południu kraju może spaść poniżej zera, co może stanowić realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Jeżeli zauważymy kogoś, kto marznie na zewnątrz, zareagujmy i wezwijmy pomoc.