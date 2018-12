Wrocław. Policjanci szarpali 82-letnią kobietę w Biedronce. Jest wyrok

andrzejcb godzinę temu Oceniono 5 razy 3

Powinni siedziec a nie zawiasy ciekawe co by powiedzieli jakby to i matke albo babcie potraktowano.

do tego powinni zaplacic zadosc uczynienie przynajmniej po trzydziesci tysiecy albo tyle ile ta pani miala lat.