Zatrucie gazami spalinowymi w Woli Skarbkowej. 2 ofiary śmiertelne

Jak podaje "Gazeta Pomorska", do zatrucia doszło w Woli Skarbkowej w powiecie radziejowskim w niedzielę przed godziną 20.

Zatrucie gazami spalinowymi. Nie żyją dwie starsze osoby

Agregat prądotwórczy został wstawiony do domu jednorodzinnego w Woli Skarbkowej z powodu awarii dostępu do sieci elektrycznej. To z niego wydobywały się gazy, które doprowadziły do śmiertelnego zatrucia dwóch osób.

Jak poinformowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, ofiary zatrucia to dwie starsze osoby. Trzeci z domowników został przewieziony do szpitala - jego stan nie jest znany. Straż zabezpieczyła miejsce zdarzenia i poinformowała, że inne osoby mieszkające w okolicy nie są zagrożone.