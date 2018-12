W końcu wiadomo, ile kosztowały szable dla Straży Marszałkowskiej. 15 sztuk za 70 tys. zł

gamonides 3 godziny temu Oceniono 44 razy 38

Co tam szable, powalające jest to, że władza nie odpowiada na pytania, wydaje publiczne pieniądze i jest oburzona gdy musi się tłumaczyć. PiS niczego nie wyjaśnia w parlamencie, Kaczyński, Morawiecki, Szydło, Błaszczak, Kuchcinski, Macierewicz ani razu nie udzielili wywiadu i dali się przepytać - Piaseckiemu czy Lisowi poza Rymanowskim. Nie ma konferencji prasowych na których można spokojnie zadać pytania, ucieczki po oświadczeniach to standard. Theresa May 5 dni non stop odpowiada w parlamencie na pytaniai może z dwa razy złożyła oświadczenie bez pytań w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Kto wierzy pisowcom ten trąba.