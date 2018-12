Karetka pędzi A4 na sygnale. Ma serce do przeszczepu dla dziecka. Ale ten kierowca nie ustępuje

art_102 2 godziny temu Oceniono 33 razy 31

Co za tępy ch...j!!!!

Poza dużym mandatem powinien mieć zatrzymane prawo jazdy, powiedzmy na 2 lata, bo to nie było zagapienie, ślamazarstwo, że zjechał z drogi dopiero po dłuższej chwili. On konsekwentnie olewał karetkę, olewał i grzał cały czas lewym pasem. Nawet jakby był głuchy jak pień, to nic by go nie usprawiedliwiało, bo lewy pas służy do wyprzedzania, a nie do jazdy, tym bardziej jak prawy ma wolny.

Gliniarze scigają kierowców za przekrocznie prędkości o 10 km, a barany lewego pasa są bezkarni. Póki nie będzie solidnych kar dla autentycznych piratów i bezmózgów drogowych, których jakos policja omija, bo to zawsze czyjś synek, polityk, albo kurski, to się nic nie zmieni.

...jak oglądam ten filmik, to mnie wściekłość ogarnia.

Mam nadzieję, ze dostanie na co zasłużył.