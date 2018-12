Cieszyliście się z ocieplenia? Wszystko zmieni niż Marielou [POGODA NA TYDZIEŃ]

W przyszłym tygodniu w Polsce odczujemy niższą temperaturę w porównaniu do minionych dni. Jak podaje TVN Meteo, nad Morzem Bałtyckim przesuwa się niż (nazywany przez synoptyków niżem Marielou), który sprawi, że zimne powietrze przepłynie przez naszą część Europy.

Pogoda w poniedziałek 10.12

W poniedziałek w ciągu dnia będzie jeszcze kilka stopni na plusie. Najcieplej m.in.w centrum i na zachodzie - 5 stopni Celsjusza. Najchłodniej na południu i na Podlasiu - ok. 1-3 stopni.

Pogoda w poniedziałek Ventusky.com

W ciągu dnia deszcz będzie padał niemal w całym kraju. Śnieg pojawi się głównie na południu Polski.

Opady ok. godz. 7 Ventusky.com

Opady o godz. 13 Ventusky.com

Opady ok. godz. 19 Ventusky.com

Pogoda we wtorek 11.12

Pogoda we wtorek mocno się ochłodzi - w przeważającej części kraju w ciągu dnia wyniesie ok. 2 stopni Celsjusza. Najzimniej na południu - ok. 0 stopni. Najwyższe wskazania na zachodzie - nawet 4 stopnie Celsjusza.

Pogoda we wtorek Ventusky.com

Opady śniegu we wtorek będą zdecydowanie bardziej intensywne, dotkną one również większego obszaru niż w poniedziałek. Najsilniej padać będzie w centrum, na Dolnym Śląsku i w Małopolsce.

Opady o godz. 7 Ventusky.com

Opady o godz. 13 Ventusky.com

Opady o godz. 19 Ventusky.com

Pogoda w środę 12.12

Pogoda w środę w ciągu dnia przyniesie ujemne temperatury na południu (-2 stopnie), a w pozostałych regionach ok. 0 i 1 stopnia. Znów najcieplej na zachodzie - 4 stopnie Celsjusza.

Pogoda w środę Ventusky.com

Polacy w środę odpoczną nieco od opadów, mimo to śnieg pojawi się w centrum i na południu, a także na północnym zachodzie.

Opady o godz. 7 Ventusky.com

Opady o godz. 13 Ventusky.com

Opady o godz. 19 Ventusky.com

Pogoda w czwartek 13.12

Temperatura w czwartek obniży się także na zachodzie, co oznacza, że w przeważającej części kraju w ciągu dnia nie powinna przekroczyć ona 0 lub 1 stopnia. Na południu termometry wskażą -3 stopnie.

Pogoda w czwartek Ventusky.com

Opady śniegu dotkną w czwartek głównie mieszkańców wschodnich województw.

Opady o godz. 7 Ventusky.com

Opady o godz. 13 Ventusky.com

Opady o godz. 19 Ventusky.com

Pogoda w piątek 14.12

W piątek słupki rtęci w całym kraju wskażą w ciągu dnia ok. 0 lub -1 stopnia Celsjusza. Najzimniej - tradycyjnie - na południu Polski.

Pogoda w piątek Ventusky.com

Śnieg z mniejszą intensywnością pojawi się głównie we wschodnich województwach, a także w centralnej Polsce i miejscami na północy.

Opady o godz. 7 Ventusky.com

Opady o godz. 13 Ventusky.com

Opady o godz. 19 Ventusky.com

Pogoda w sobotę 15.12

Jeszcze chłodniej będzie w sobotę, kiedy ujemne temperatury zdominują słupki rtęci w całej Polsce. Gdzieniegdzie tylko w ciągu dnia temperatura będzie na niewielkim plusie.

Pogoda w sobotę Ventusky.com

Niewielkie opady śniegu dotkną głównie m.in. rejonów na południowym wschodzie.

Opady o godz. 7 Ventusky.com

Opady o godz. 13 Ventusky.com

Opady o godz. 19 Ventusky.com

Pogoda w niedzielę 16.12

Niedziela będzie zdecydowanie najchłodniejszym dniem nadchodzącego tygodnia. Słupki m.in. na północnym wschodzie i na południu w ciągu dnia wskażą nawet -3 stopnie Celsjusza. Najcieplej w centrum i na zachodzie - ok. 0 stopni.

Pogoda w niedzielę Ventusky.com

Niewielkie opady śniegu w niedzielę dotkną wschodniej ściany Polski, a po południu wystąpią na zachodniej.

Opady o godz. 7 Ventusky.com

Opady o godz. 13 Ventusky.com

Opady o godz. 19 Ventusky.com