OK..Wiem ze wyroków sadowych nie wypada komentowac ale mamy tu doczynienia z kompletnym idiotyzmem. Jezeli sedzia uznal ze zazycie tabaki na sali sadowej w trakcie rozprawy narusza powagę sądu to wystarczylo dziadka usunac z sali , ewentualnie ukarac kara grzywny rzedu 100 zł. Zamykanie do aresztu 69 letniego czlowieka z tak błachego powodu swiadczy o kompletnym wyalienowaniu ze spoleczenstwa w/w sedziego czy sedziny. Płec nie ma tu nic do rzeczy. Juz nie wspomne o generowaniu kosztów idacych w setki jak nie tysiace złotych. Tego czlowieka trzeba w konwoju przewieźć do aresztu. Musi zostac przyjety ,zaewidencjonowany , zbadany przez lekarza . Trzeba mu wydac zestaw poscieli , zestaw do jedzenia (micha ,łycha ) karmic przez 4 dni na koszt podatnika , a po 4 dniach znow wypisywanie ,zwrot "wyposazenia" powtorne badanie lekarskie .Pogratulowac sedziemu zdeklenia .