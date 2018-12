Piotrków Trybunalski i mieszkańcy zawierzeni Matce Boskiej. Aktu dokonał prezydent miasta

polakadam godzinę temu Oceniono 32 razy 24

Katechetka pyta na lekcji dzieci:

- Czy wiecie jak wygląda Matka Boska

Jasiu krzyczy:

- Ja wiem, ja wiem

- No to jak?

- Wysoka,szczupła,blondynka

- Jasiu skąd Ty to wiesz?

Jasiu na to:

- Rano od księdza z plebani przez okno wychodziła i ksiądz do niej mówił "Matko Bosko" żeby Cie kto nie zauważył