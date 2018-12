Politycy żegnają Jolantę Szczypińską. Kaczyński: Cierpiąc potrafiła pomagać innym cierpiącym

Politycy PiS poinformowali w sobotę o śmierci Jolanty Szczypińskiej. Posłanka miała 61 lat. Na antenie TVP wspominał ją Jarosław Kaczyński.

Kaczyński o Jolancie Szczypińskiej: Była piękną postacią naszego ruchu

- To była osoba, o której można powiedzieć, że była piękną postacią naszego ruchu. Była działaczką "Solidarności", działaczką podziemia, prześladowaną, bitą. Później w III RP nie odzyskała pracy, była w trudnej sytuacji, mimo to angażowała się, była szefem organizacji słupskiej Porozumienia Centrum w tych ciężkich czasach dla partii - powiedział.

Prezes PiS wspomniał, że Jolanta Szczypińska od 2000 r. ciężko chorowała, a mimo to miała mnóstwo energii. - Zachowywała radość życia mimo wszystko. Była wyjątkowo dobra, potrafiła sama cierpiąc pomagać innym cierpiącym. Była solidarna wobec ludzi, których spotykała krzywda choć sama była osobą, którą w życiu spotkało wiele krzywd. Jej śmierć jest przedwczesna, to jest dla nas bardzo smutna wiadomość - powiedział Kaczyński. - To coś, czego musieliśmy się spodziewać, ale co przyjmujemy, jako ciężki cios dla naszej partii. Ja też osobiście przyjmuje to jako ciężkie uderzenie - dodał.

Politycy żegnają Jolantę Szczypińską. "Jolu, będzie nam Ciebie brakowało"

Posłankę żegnają w mediach społecznościowych politycy wszystkich barw. "Jolanta Szczypińska, posłanka PiS, zmarła dzisiaj o godz. 11.00 - informuje Elżbieta Witek. Jolanta Szczypińska chorowała, przebywała w szpitalu. Miała 61 lat. Jolu będzie nam Ciebie brakowało. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie" - Beata Mazurek.

"Nie żyje posłanka Jolanta Szczypińska. W polityce wiele nas różniło, ale łączyła miłość do zwierząt i naszego Słupska. Oby Pani tam gdzieś miała nadal swoje kochane miasto i pełno, pełno braci i sióstr mniejszych wokół siebie" - pisze z kolei Robert Biedroń.

Premier Mateusz Morawiecki napisał z kolei: "Z ogromnym smutkiem przyjąłem informację o śmierci Pani Poseł Jolanty Szczypińskiej - osoby niesłychanie ciepłej, zawsze gotowej do oddania swojego serca drugiemu człowiekowi. Pani Poseł, dziękujemy za lata pracy dla Solidarności, dla Rzeczypospolitej. RIP."

"Bardzo smutna wieść o śmierci naszej koleżanki,poseł Prawa i Sprawiedliwości, Joli Szczypińskiej. Pracowita, skromna, dzielna kobieta. Zasłużona dla Polski parlamentarzystka. Non Omnis Moriar" - tak do smutnej wiadomości odniósł się Ryszard Czarnecki.

Karczewski: "Miała wielkie serce i olbrzymią wrażliwość"

"Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Jej świeci...Odpoczywaj w pokoju Jolu" - pisze Beata Szydło.

Wyrazy współczucia dla bliskich Szczypińskiej złożyła też Joanna Scheuring-Wielgus.

"Zmarła nasza Koleżanka Poseł Jola Szczypińska. Wielki żal. Niech Światłość Wiekuista Jej świeci na wieki. Pamiętam,jak na dużym zgromadzeniu wystrojeni medycy przechodzili obok, Ona też wystrojona pomogła leżącemu na jezdni staremu zabrudzonemu człowiekowi.." - pisze Krystyna Pawłowicz.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski napisał z kolei: "Niezwykle smutna wiadomość. Zmarła nasza Koleżanka Jolanta Szczypińska. Zawsze otwarta na potrzeby drugiego człowieka. Miała wielkie serce i olbrzymią wrażliwość. Jej uśmiech zarażał wszystkich. Będzie bardzo nam Jolu Cię brakować."

"Odeszła Posłanka Jolanta Szczypińska. Bardzo smutna wiadomość. Rodzinie i bliskim składam najszczersze kondolencje" - pisze na Twitterze Ryszard Petru.