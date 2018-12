Tragiczny wypadek w Polkowicach. Znana jest prawdopodobna przyczyna wypadku

krzywelustro 8 minut temu 0

Wypadek wydarzył sie niecałe 7 km od Polkowic.

Rannych przewieziono do pięciu szpitali, ale nikogo - do Polkowic.

Dlaczego?

Dlatego, że w najbogatszym (aktualne dane GUS) mieście powiatowym w Polsce nie ma ani jednego, choćby najmniejszego szpitala, już nie mówiąc o takim, który miałby oddział ratunkowy (a na bardzo ruchliwej drodze S3 co chwila ma miejsce jakiś poważny wypadek).

No cóż, widocznie w Polkowicach postawiono na modlitwę (są tam aż trzy parafie rzymskokatolickie).