Ścigała mechanika za wymienioną żarówkę. Naczelniczka skarbówki w Bartoszycach zwolniona

mydelko.fa godzinę temu

No i teraz prosta rada dla wszystkich przedsiębiorców - instalujcie monitoring. Kamerki skierowane na stanowisko obsługi klienta z kasą. I za każdym razem, gdy takie coś się stanie - gdy gnojek ze skarbówki "poprosi o przysługę" i weźmie coś bez paragonu za 2 PLN, a po chwili wystawi mandat na 500 PLN - wysyłajcie nagranie do mediów, podawajcie nazwisko i bez litości rozdmuchujcie sprawę. Mentalności się nie zmieni, o zmianę przepisów też może być trudno, pozostaje zrobienie burzy w mediach. Tylko tego gnoje się jeszcze boją.



Za ten przypadek tutaj powinien być proces karny, bo to był czyn o szczególnej szkodliwości społecznej, niszczenie więzi międzyludzkich, zabijanie podstawowej uprzejmości i chęci pomocy. Klasyczny przykład, jak system zabija ludzkiego ducha. To trzeba wypalać żywym ogniem do cna.