Rzeczniczka PiS Beata Mazurek: O 17.00 bardzo ważne wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego

viaac godzinę temu Oceniono 49 razy 35

Nie interesuje mnie to, co wymlaska z siebie ta krótka niedojda. Kłamstw, pomówień i bajek dla ciemniaków mam dość na dwa życia.

Jedno, co mnie interesuje, to rozliczenie dojnej zmiany.

W sądach i przed TS.