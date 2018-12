Wielkopolska: Straż Graniczna zlikwidowała nielegalną fabrykę papierosów

Nielegalna fabryka papierosów znajdowała się na terenie powiatu kościańskiego w Wielkopolsce. Była dobrze ukryta, celowo zaciemniona i wygłuszona. Podczas działań likwidacyjnych, funkcjonariusze zatrzymali 14 obcokrajowców - dziewięciu obywateli Ukrainy i pięciu obywateli Mołdawii, którzy pracowali przy produkcji papierosów. To największa, jak dotąd, nielegalna fabryka papierosów, jaką zlikwidowała polska Straż Graniczna.

Nielegalna fabryka papierosów w Wielkopolsce. Prokuratura bada sprawę

- Na miejscu zlokalizowano linię produkcyjną, składającą się z zespołu profesjonalnych maszyn służących do produkcji papierosów, pakowania i foliowania. Straty Skarbu Państwa, w przypadku gdyby towar trafił na rynek, wyniosłyby ponad 30 mln zł. Według szacunków śledczych, wyposażenie fabryki oraz półproduktów służących do produkcji papierosów wynosi co najmniej 2 mln zł. Dodatkowo zabezpieczono mienie ruchome o łącznej wartości 77 tys. zł - poinformowała major Straży Granicznej Joanna Konieczniak z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Straż Graniczna i CBŚP zabezpieczyły ponad 13,4 mln sztuk papierosów różnych marek oraz ponad 15,7 ton tytoniu bez polskich znaków skarbowych akcyzy o szacunkowej wartości 20 mln zł. Śledztwo w sprawie nielegalnej fabryki papierosów prowadzi Prokuratura Rejonowa w Kościanie. Wszystkie zatrzymane w tej sprawie osoby zostały objęte karą aresztu tymczasowego na okres trzech miesięcy.