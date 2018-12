Niedziele handlowe - grudzień 2018. Czy w dniu dzisiejszym można zrobić zakupy?

Zaczarowany Ołówek 2 godziny temu Oceniono 2 razy 0

Nie no to jest skandal niedzielę handlowe a ja nie mogę kupić babci beretu z zielonego moheru pani w w Biedronce powiedziała mi ,że takowych u nich w sieci sklepów nie znajdę i abym szukał na przykład w Auchan lub Lidlu i co mam teraz zrobić co mi pracujących niedzielach, iak beretu pod choinkę nie dostanę to mogę się pożegnać ze spadkiem