"SPEED" - w polskiej policji powstała specgrupa do ścigania piratów drogowych

4 Otwórz galerię Fot. Komenda Stołeczna Policji

Ponad 970 kierowców, którzy nie stosowali się do ograniczeń prędkości, 209 osób, które straciły prawo jazdy - to bilans pierwszych tygodni funkcjonowania nowego zespołu w polskiej policji. Ma on przeciwdziałać niebezpiecznym zachowaniom na drodze.

REKLAMA