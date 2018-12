Próbowali wejść na Śnieżkę w krótkich spodenkach. Z góry znieśli ich ratownicy GOPR

xyz_xyz1 godzinę temu Oceniono 37 razy 31

No cóż. Może przy powtórnej próbie nie należy ratować w końcu jesli chcą zasłużyć na nagrodę Darwina to nie należy im przeszkadzać. Jakby nie patrzeć cel słuszny - geny inteligentnych inaczej nie powinny być przekazywane dalej. Albo wzorem Słowaków wystawić po akacji stosowny rachunek za nią. Jakby zapłacili jak to na Słowacji bywa po 1000 Euro na twarz to następnym razem powaznie by się zastanowili czy warto.