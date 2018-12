Pomnik ks. Henryka Jankowskiego oblany czerwoną farbą. Policja szuka sprawcy

semigetuza godzinę temu Oceniono 11 razy 9

swoją drogą piękne podsumowanie "Karnawału Polskiej Wolności" i moralności Panny "S". Przepytać Lecha, Jarosława /drugi Lech już nie żyje/, niejakiego Borowczaka i tę całą resztę przydupasów Heńka z tamtych lat. Adamowicz sam ministrantował u Jankowskiego w owe lata.

Zapytać Szanownego Pana Prezydenta o zdanie w temacie - a może sam "świadczył usługi", które wyniosły go na prezydencki fotel?

To jest zgnilizna jak w Belgii, gdzie aresztowano arcybiskupa, premiera i otworzono grobowiec wielce szacownego arcybiskupa w poszukiwaniu ukrytych dokumentów w sprawie pedofilii.



Panna "S" skalana pedofilią, Kapelan Panny "S" brrr……



A najtragiczniejsze jest to, że w tamtym czasie WSZYSCY wiedzieli, że Jankowski to pedofil.

I całej Polsce to nie wadziło. Dobrze Prorok określił religię watykańską - Nierządnica Babilońska, wszeteczeństwo i ohyda.