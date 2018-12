Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym. Samochód zapalił się po zderzeniu z pociągiem

dziennikarz100 2 godziny temu Oceniono 5 razy 1

wina kierowcy!!!! ja jestem kierowca od 45 lat mam kilka milionow kilometrow ,roznymi autami!! i zastanawiam sie jak trzeba byc durniem zeby jechac pod pociagi!!!!!???? to ze pociagi roznych krajow jezdza po polskich torach to normalka i tak bylo zawsze i bedzie i absolutnie twierdzenie co robil niemiecki pociag w tym miejscu to pytanie czlowieka nie do konca z glowa!!!! dzieki bogu ze sie nie wykoleil i nikomu nic sie nie nsatlo!!!!! a duren zaplacil za swoja profesjonalna jazde!!!!