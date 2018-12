Biznesmen spod Warszawy twierdził, że ma znajomości i oferował pomoc. Zatrzymało go CBA

anna_pot 26 minut temu Oceniono 6 razy 4

Mówi ojciec do syna:

- Synu, znalazłem ci wspaniałą kandydatkę na żonę!

- Ale tato... sam potrafie znaleść sobie dziewczynę... kto to jest?

- To córka Morawieckiego!

- Suuuper! Trzeba było tak od razu!

Ojciec udaje się do Morawieckiego na rozmowę:

- Dzień dobry Panie Mateuszu! Wydaje mi się, że znalazłem doskonałego kandydata na męża Pańskiej córki!

- Wie Pan... ale ja nie szukam męża dla mojej córki...

- Ależ to wiceprezes Orlenu

- Cudownie! To zmienia postać rzeczy!

Następnie ojciec udaje się do prezesa Orlenu :

- Witam Pana Panie prezesie! Przychodzę z dobrą nowiną - mam idealnego kandydata na wiceprezesa w Pańskiej firmie.

- No tak.. Ale ja nie szukam nikogo na tę posadę.

- Jest Pan pewien?! To zięć Morawieckiego!

- Ooo! Chyba, że tak!