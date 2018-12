Głogów. Pijany kierowca wiózł trzech pijanych pasażerów. Czwarty spał w bagażniku

Patrol Policji w Głogowie zatrzymał mężczyznę prowadzącego samochód marki Audi. Pijany kierowca jechał z prędkością 95 km/h w terenie zabudowanym, przekraczając dozwoloną prędkość o 45 km na godzinę i nie reagował na sygnały policjantów, które były wezwaniem do zatrzymania. Gdy mężczyznę udało się zatrzymać, okazało się, że miał on 1,52 promila alkoholu w organizmie. Poza nim w samochodzie siedziało trzech nietrzeźwych mężczyzn, a czwarty, również pod wpływem alkoholu, spał w bagażniku.

Pijany kierowca i czterech pijanych pasażerów. Jeden z nich leżał w bagażniku

Do zdarzenia doszło w Głogowie w dniu 3 grudnia około godziny 22:00. Patrol ruchu drogowego pełnił służbę na ulicy Obrońców Pokoju, gdy zauważył samochód jadący ze zbyt dużą prędkością. Mężczyzna prowadzący samochód został zatrzymany po kilkuminutowym pościgu. Kierowca Audi ma 49 lat i mieszka w Głogowie. Wszyscy podróżujący z nim pasażerowie byli nietrzeźwi, zachowywali się agresywnie i odmawiali podania swoich danych osobowych. Mężczyźni zostali przewiezieni do izby wytrzeźwień.

Kierowcy grożą zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym oraz nie zatrzymania się do policyjnej kontroli. Grozi mu kara do lat 5 pozbawienia wolności oraz utrata uprawnień do kierowania pojazdów.