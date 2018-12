Niedziele handlowe - grudzień 2018. Czy w najbliższą niedzielę sklepy będą czynne?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami 9 grudnia nie jest niedzielą handlową - supermarkety takie jak Biedronka, Lidl czy Tesco oraz sklepy w galeriach handlowych będą zamknięte. Dobra wiadomość jest jednak taka, że to ostatnia niedziela niehandlowa w tym miesiącu.

Niedziele handlowe - grudzień 2018. Aż 4 niedziele handlowe w tym miesiącu

W grudniu zakupy robimy częściej i wydajemy na nie więcej pieniędzy. Ma to związek z przygotowaniami do Bożego Narodzenia, w tym z zakupem prezentów. Z tego powodu ilość niedziel handlowych w grudniu została podwojona, a to oznacza, że w tym miesiącu sklepy będą otwarte w czasie czterech niedziel. Z ustawy o ograniczeniu handlu wynika, że niedziele handlowe w grudniu to:

2 grudnia,

16 grudnia,

23 grudnia,

30 grudnia.

Zbliżający się 9 grudnia to jedyna niedziela w tym miesiącu, podczas której nie będziemy mogli zrobić zakupów.