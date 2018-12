Nowe fakty ws. koszmaru w Izdebkach. Matka miała zeznać, że S. molestował kilkuletnie dzieci

- Codzienność, rutyna, która powtarzała się non-stop - tak jedna z sąsiadek mówi o męczarniach, które przechodziły dzieci z Izdebek.

"Ojciec sypiał z dziećmi"

W drugiej części reportażu na temat koszmaru z małej miejscowości nieopodal Krosna reporter "Uwagi!" ujawnia kolejne szokujące fakty. Jeden z jego informatorów zdradził, o czym matka dziesięciorga dzieci mówiła podczas zeznań na policji. - Ojciec praktycznie, tam było dziesięcioro, sypiał z tymi dziećmi, tak to z relacji matki wyglądało. Na niej to nie zrobiło wrażenia, jej chodziło tylko o to, żeby nie robił im wielkiej krzywdy - mówi anonimowo rozmówca "Uwagi!".

Jedna z dziewczynek żyjących w domu miała robioną obdukcję. - Była tam penetracja, to lekarz stwierdził. Inne dzieci, sześcioletnie czy trzyletnie również były molestowane. Matka stwierdziła, że tatuś tam paluszkami się bawił - dodaje informator.

Kobieta znająca rodzinę przyznała w materiale, że ojciec podczas zabawy z dziećmi "łaskotał je w miejscach intymnych". - Była taka sytuacja, że jeden chłopczyk kładł się na dziewczynce i skakał po niej. Tak jak przy seksie - opowiedziała kobieta.

Dyrektor: Były niedomyte

Dzieci ze względu na swoje upośledzenie miały nauczanie indywidualne. Dyrektor placówki stwierdził, że dzieci "ani nie chodziły głodne, ani zaniedbane". - Zdarzało się, owszem, że były niedomyte, ale przy takiej ilości dzieci w domu, to się może zdarzyć - stwierdził.

Raz jedna z nauczycielek zobaczyła, że 12-letni został prawdopodobnie uderzony w twarz. Wtedy sprawa trafiła do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Anna Jarema, kierownik GOPS z Nozdrzcu we wtorek powiedziała Gazeta.pl, że urzędnicy od kilku lat zajmowali się tą sprawą. Rodzina miała przydzielonego kuratora oraz asystenta rodziny, którzy kontrolowali warunki, w jakich żyją dzieci.

W rozmowie z dziennikarzem "Uwagi" Jarema powiedziała: - Wszystko było prowadzone bardzo dobrze. Z naszego ośrodka była współpraca z rodziną. Rodzina współpracowała. Na pytanie, czy dzieciom żyło się dobrze w tym domu, odpowiedziała: - Uważam, że na swój sposób tak.

Molestowana przez ojca siedmiolatka przebywa w szpitalu, pozostałe dzieci z domu w Izdebkach zostały zabrane do pogotowia opiekuńczego.