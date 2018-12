Mam nadzieję że złapią tego skur... i też go powieszą . Najpierw ojciec gwałcący swoje dzieci i sprowadzający ich do poziomu zwierzęcia a teraz to. Co się dzieje z tym narodem ? Może jednak naprawdę nie zasługujemy na to żeby dalej istnieć bo widzę że z miesiąca na miesiąc jest coraz gorzej a ile takich spraw nie wykryto