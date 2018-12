Wypadek na przejeździe kolejowym w Szaflarach. Nowy zarzut dla egzaminatora. "Po prostu uciekł"

gregolsztyn godzinę temu Oceniono 11 razy 5

„(…) egzaminator po prostu uciekł, nie wydając nawet polecenia, by kursantka też opuściła pojazd”. Zagrożony karą do 8 lat więzienia. Sorry, w jakim kraju żyjemy?! Ten …. (każdy może sobie dowolnie uzupełnić), który zabił 18-letnią dziewczynę, w USA gniłby w pierdlu do końca swojego marnego życia.