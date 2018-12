Alert pogodowy dla pięciu województw. IMGW ostrzega przed wiatrem i śliskimi drogami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega: we wtorek 4 grudnia życie będą nam uprzykrzać silne wiatry oraz śliskie jezdnie. Uważajmy na łamiące się drzewa i zachowajmy szczególną ostrożność podczas jazdy samochodem.

Uwaga na silne wiatry. Ostrzeżenie meteorologiczne na północy kraju

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia dot. silnego wiatru obowiązuje na północy województw zachodniopomorskiego oraz pomorskiego. IMGW ostrzega przed wiatrem średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, który będzie wiał z północnego-zachodu. Będzie on odczuwalny w powiatach Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim i sławeńskim w województwie zachodniopomorskim oraz w powiatach słupskim, lęborskim, wejherowskim i puckim w województwie pomorskim.

Ostrzeżenie I stopnia dla południa. Na jezdniach może powstawać lód

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia dot. oblodzenia dotyczy południowych powiatów w województwach śląskim, małopolskim i podkarpackim. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem. Takie warunki mogą występować w powiatach cieszyńskim, bielskim i żywieckim w województwie śląskim, w powiatach suskim, myślenickim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim i gorlickim w województwie małopolskim, a także w powiatach jasielskim, krośnieńskim, sanockim, leskim i bieszczadzkim na Podkarpaciu. Tego typu zjawiska możemy obserwować zarówno dzisiaj, jak i w środę rano.