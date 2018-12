W przedszkolu w Częstochowie wystąpił muzyk z żoną i dziećmi. Kiedyś śpiewał o "białej rasie"

"Zespół znany jest z rasistowskich i ksenofobicznych utworów. W jego piosenkach pojawia się na przykład jednoznacznie kojarzony zwrot "biała duma". Jak to się stało, że pojawił się on w placówce, w której uczą i wychowują się najmłodsi?" - pytają działacze partii Razem z Częstochowy na Facebooku.

Dyrektorka przedszkola nr 8: Nie wiedzieliśmy, kim jest Tomasz Kuś

Tomasz Kuś wystąpił w zamiejscowych oddziałach przedszkola 26 października. Dyrektorka Miejskiego Przedszkola nr 8 w Częstochowie w rozmowie z Gazeta.pl zapewnia, że ani ona, ani nauczycielka, która zaprosiła Tomasza Kusia, nie wiedziały, czym zajmował się on w przeszłości.

O tym, że będzie muzykująca rodzina, bo pan występował z trójką dzieci i żoną, wiedziałam. Chcieliśmy uatrakcyjnić obchody setnej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Podczas występu w przedszkolu nie pojawiły się żadne nieodpowiednie treści. Były piosenki patriotyczne i oazowe

- mówi Alina Soczyk.

Dodaje, że gdyby wiedziała, że niektóre z wykonywanych przez pana Tomasza Kusia piosenek kojarzone są ze skrajnie narodowościowym nurtem, nie zostałby on zaproszony do przedszkola. Jak wyjaśnia, dzieci muzyka nie chodzą do placówki, zaś rodzina nie jest z Częstochowy.

Alina Soczyk opowiada, jak Tomasz Kuś trafił do podległej jej placówki. – Jedna z nauczycielek dowiedziała się od męża, że jest taka muzykująca rodzina, troje dzieci, grają na gitarze i fajnie śpiewają - tłumaczy. Dodaje, że nawet nie przyszłoby jej do głowy, żeby sprawdzać kogoś takiego w internecie.

W serwisie YouTube pojawił się występ z Tomasza Kusia w częstochowskim przedszkolu. Nie umieszczamy go jednak w artykule, ponieważ chcemy chronić tożsamość widocznych na nim dzieci.

Działacze Razem krytykują też brak reakcji ze strony wiceprezydenta Częstochowy, Ryszarda Stefaniaka, który odpowiada w mieście za edukację. Zdaniem Razem "odpowiada on politycznie" za koncert.

"W wielu europejskich krajach samorządy nadzorujące placówki wydają bezpośrednie zakazy wstępu do szkół i przedszkoli osobom takim jak pan Kuś. W Częstochowie tak się nie stało, dlatego domagamy się jego dymisji" - czytamy we wpisie Razem.

Miasto chce, by sprawę zbadało kuratorium

- Zastępca prezydenta po uzyskaniu informacji o kontrowersyjnym uczestniku koncertu w przedszkolu rozmawiał z jego dyrektorką, skierował tez pismo do kuratorium oświaty z wnioskiem o zbadanie sprawy przez organ nadzorujący prace pedagogiczno-wychowawcze placówek oświatowych - tłumaczy w rozmowie z Gazeta.pl Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy urzędu miasta w Częstochowie.

Tutaj wyjaśnia, że urzędnicy, w tym wiceprezydent Ryszard Stefaniak, dowiedzieli się o kontrowersyjnej imprezie z wpisu Partii Razem. - Jako miasto prowadzące wiele projektów równościowych i antydyskryminacyjnych mamy nadzieję, że ta wewnętrzna przedszkolna impreza, nie zawierała przekazu, którego organizatorzy musieliby się wstydzić. Władze miasta ani wydział edukacji UM nie kontrolują tego typu środowiskowych imprez organizowanych przez szkoły i przedszkola. O kontrowersyjnym gościu filii Miejskiego Przedszkola nr 8 dowiedziały się dzisiaj - dodaje Tutaj, stwierdzając, że prawdopodobnie sami uczestnicy koncertu nie wiedzieli o szczegółach aktywności muzycznej Kusia. - Fakt ten jednak, w mojej ocenie, nie powinien umknąć uwadze organizatorów spotkania.

Kim jest Tomasz Kuś?

Tomasz Kuś jest wokalistą zespołu Nordica. Grupa wcześniej występowała pod nazwą Agressiva 88. W serwisie YouTube można znaleźć nagranie z 2013 roku, na którym widać i słychać, jak Kuś śpiewa piosenkę innego zespołu pod tytułem „Biały honor, biała duma”.

Poranne wstają zorze, nadchodzi dzień / I słychać wciąż szum morza, umierających jęk./ To była walka na śmierć o biały honor i krew, / białą dumę, celtycki krzyż

- brzmi fragment tekstu.

W tekstach zespołu Agressiva 88 można znaleźć wiele rasistowskich i ksenofobicznych tekstów, chociażby takich jak: "Chroń od śmierci Białą Rasę / By na zawsze mogła żyć / Chcą ją zmienić w brudną masę / Z której będą mogli drwić!" - brzmi fragment utworu „Dumny nadczłowieku zadrwij”.

W innych piosenkach zespołu padają sformułowania takie jak "nieskażona krew", "najczystsza krew", "aryjska kultura teraz potrzebuje właśnie nas", "biały świat", "Tak to właśnie My - Biali rasiści".

W piosenkach zespołu Nordica nie słychać rasistowskich treści. Jednak w 2017 grupa wystąpiła na Festiwalu Orle Gniazdo. który jest reklamowany jako "największy festiwal muzyki tożsamościowej". Na imprezie pojawili się też dziennikarze "Superwizjera", którzy nagrali, jak uczestnicy koncertów podnosili ręce wykonując gest "hajlowania".