Dziecięce buciki pod pomnikiem ks. Henryka Jankowskiego. Ktoś zostawił kartkę z napisem "pedofil"

siwywaldi godzinę temu Oceniono 58 razy 48

Po raz kolejny apeluję, żeby Wyborcza UDOSTĘPNIŁA ten wstrząsający reportaż, "za darmo", bo wiele osób, najzwyczajniej NIE MOŻE go przeczytać.



A czytać jest co, bo z podanych faktów, wynika wprost, że Jankiel był wyjątkowo wstrętnym zbokiem i to w najobrzydliwszym z możliwych wydaniu. Dodatkowo Autorka reportażu, PO RAZ PIERWSZY cytuje pewną, NIE ZNANĄ dotąd szerzej instrukcję Watykanu z 1962 roku, która NAKAZUJE wszystkim ujawniającym przypadki pedofilii i incydentów seksualnych wśród duchownych, ZAMYKAĆ usta - uwaga - pod groźbą ekskomuniki (sic !). A to tłumaczy wiele, nie tylko w sprawie Jankowskiego...



Temat wprawdzie zaczyna się rozkręcać, ale niestety obawiam się, że dokąd na Wybrzeżu najważniejsze nitki pociąga mający NIEZWYKLE "długie ręce" Sławoj Flaszka, sprawa będzie zamiatana pod dywan. Więc DLATEGO trzeba jej nadać jak największy rozgłos.



Jest jeszcze jedna sprawa. Jeżeli Bezpieka ZNAŁA skłonności Jankowskiego, a to też wynika z reportażu, to pod OGROMNYM znakiem zapytania staje owa legendarna "niezłomność" księdza. Bo przecież takiej "gratki", to nie przepuściła by żadna ze służ....