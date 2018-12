Dziesiątki karpi w niewielkiej wannie w Carrefour. "Nie dożyją jutra". Jest szybka reakcja sieci

user9657 2 godziny temu Oceniono 17 razy 1

Pomijając fakt, że karp jest ohydny (jak by był dobry, bo ludzie jedli by go częściej niż raz na rok) to jakim trzeba być prymitywem, żeby kupować żywą rybę i ją sobie samodzielnie zabijać w domu? Ludzie, jest 21 wiek!