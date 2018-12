Zaginięcie 12-letniego Daniela odsłoniło horror w Izdebkach. "Dzieci nie mówią, szczekają jak psy"

We wtorek 13 listopada zaginął mieszkający w podkarpackiej wsi Izdebki 12-letni Daniel. Chłopca przez dwa dni w lesie szukało ponad tysiąc osób - od policji, przez ratowników GOPR po zwykłych mieszkańców.

Izdebki. Zaginięcie 12-letniego Daniela

Z informacji, które przekazali krewni dziecka, wynikało, że jest chory i może mieć problemy z komunikacją. W końcu po dwóch dniach udało się go odnaleźć. Niedługo po tym aresztowano ojca 12-latka. Krzysztof S. podejrzany jest o seksualne wykorzystywanie syna.

W trakcie poszukiwań na rodzinnej posesji chłopca zaroiło się od policji. Przyjechała też karetka pogotowia. Wkrótce na jaw wyszły szokujące informacje dotyczące warunków, w jakich żył 12-letni Daniel i jego liczne rodzeństwo.

Reporter "Uwagi!" TVN dotarł do sąsiadów rodziny oraz krewnej zaginionego 12-latka. - Daniel dawniej też znikał. Zresztą nie tylko on, jego rodzeństwo też. Jedna z jego sióstr była znaleziona rok temu kilka kilometrów stąd. Te dzieci nigdy słowa na ojca nie powiedziały. One się go bały - opowiedziała dziennikarzowi jedna z sąsiadek.

"To było piekło"

Z opowieści rozmówców "Uwagi!" wyłania się obraz domu pełnego przemocy. - Nie da się opisać słowami, co tam się działo. To było piekło. W tym domu jest dziesięcioro dzieci. Było też kilka poronień, co najmniej trzy. Przed ślubem były kolejne trzy, ale wywołane bez wiedzy lekarzy. My, jako rodzina gubiliśmy się, kiedy ona jest w ciąży, a kiedy nie. Były plotki, że pod płotem zakopali te dzieci z poronienia. To wszystko działo się za zamkniętymi drzwiami. Dla nich nie były ważne dzieci, ale pieniądze - powiedziała reporterowi krewna rodziny.

43-letnia matka jest upośledzona w stopniu lekkim. Dzieci bardzo często uciekały z domu. Sąsiedzi twierdzą, że każde z nich jest w jakimś stopniu chore.

Podczas czynności poszukiwawczych, policja ujawniła w mieszkaniu zakrwawioną bieliznę jednej z córek. Jak opowiada jedna z rozmówczyń reportera, gdy ktoś odwiedzał dom, ojciec zabierał telefon, żeby nie robić zdjęć.

"Dzieci wychował pies"

W rodzinie, jak relacjonowała krewna, nikt nigdy nie pracował. Pieniądze pochodziły "z pomocy, z narodzin kolejnego dziecka, z renty". Łącznie mogło to być nawet 10 tys. zł. Dużo wydawano na papierosy i alkohol. Dzieci spały w brudzie, zdarzyło się, że jedno z nich spało w wymiocinach, w domu była pleśń. - Te dzieci wychował pies. Jak pies dostał jedzenie, to dzieci szły i jadły z jego miski. Niektóre z nich w ogóle nie mówią, tylko szczekają, warczą - powiedziała reporterowi krewna. - One przykładowo nie wiedziały, że wafelek, który dostały trzeba odpakować, tylko jadły z papierkiem, żeby nikt im nie zabrał - dodała.

We wtorek "Uwaga!" wyemituje drugą część wstrząsającego reportażu.