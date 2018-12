Łuków: Staranował terenówką rowerzystkę i pojechał dalej. Później wypierał się przed policją

Do zdarzenia doszło w Alejach Kościuszki w Łukowie. W piątek po 14.00 prowadzący terenowego hyundaia mężczyzna potrącił rowerzystkę i uciekł z miejsca zdarzenia. Wszystko uchwyciły kamery miejskiego monitoringu. Na nagraniu udostępnionym przez policję widzimy, jak kierowca hyundaia niemal taranuje 53-letnią rowerzystkę i jedzie dalej.

Łuków. Kierowca terenów wjechał w rowerzystkę

Pokrzywdzonej pomogli świadkowie zdarzenia, na szczęście jej obrażenia nie były poważne. Zawiadomiona o potrąceniu policja rozpoczęła poszukiwania auta oraz kierowcy. Na jednym z osiedli odnaleźli zaparkowanego hyundaia ze "świeżymi" uszkodzeniami błotnika i pokrywy silnika. Na początku policjanci ustalili, że właściciel auta jest w pracy, gdy jednak rozmawiali z domownikami 54-latek, do którego należy auto wszedł do mieszkania. Mężczyzna zapewnił funkcjonariuszy, że nie jeździł samochodem i nic nie wie o potrąceniu rowerzystki. Podczas rozmowy policjanci wyczuli od niego alkohol, okazało się, że ma promil w organizmie. Twierdził, że pił poprzedniego dnia.

Kierowca zmienił zdanie

W pewnym momencie jednak w jego relacji nastąpił zwrot. "W międzyczasie właściciel auta zorientował się, że zdarzenie drogowe mogło 'nagrać się' na monitoringu i powiedział policjantom, że to on kierując autem potrącił rowerzystkę i odjechał z miejsca zdarzenia" - podaje łukowska policja. 54-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Mężczyzna już stracił prawo jazdy, a po wytrzeźwieniu postawiono mu zarzuty. Grozi mu wysoka grzywna, kara pozbawienia wolności i zakaz kierowania pojazdami.