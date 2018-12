Samochód zepsuł się na skrzyżowaniu. "Nikt nie pomógł, tylko trąbili". Aż przyjechał radiowóz

maaac godzinę temu Oceniono 17 razy 13

Jechałem na rowerze. Droga wąska ale ruchliwa. Jakaś idiotka wymusiła pierwszeństwo skręcając na chama z bocznej drogi co spowodowało ze centralnie wjechałem jej w drzwi. Wolno jechałem więc jej nic a ja się wywróciłem z wybitym barkiem. Cóż idiotek nie sieją same się rodzą. Nawet specjalnie nie miałem pretensji ze pi... (tym razem nie pewna partię mam na myśli) zwiała. Z równowagi mnie dopiero wyprowadziły chyba z trzy samochody co wolniutko i ostrożni mijały mnie leżącego na środku skrzyżowania. Takie gnoje troskliwe. Dopiero czwarty jak już się w miarę pozbierałem grzecznie się mnie zapytał czy nie potrzebuję pomocy. Bark na szczęście wskoczył tam gdzie trzeba - poza tym i ostrym wq.. nic mi nie było. Grzecznie podziękowałem za troskę jedynemu sprawiedliwemu w tej Sodomie i podreptałem do pracy która już była niedaleko.