COP24. Na polskiej wystawie biżuteria i mydło z węgla. "Polsko, dlaczego nam to robisz?"

glencok godzinę temu Oceniono 32 razy 22

Tak jest niech głupi adrian do spółki z naszym ministrem ochrony środowiska lobbują za węglem, a niedługo zacznie się wymieranie gatunku. Nie żadengo tygrysa, czy innego ptactwa. Człowieka. I nie za miliardy lat jak słońce spali ziemię, ale za 30, może 50 lat. Nasze dzieci i wnuki tego doświadczą, to nie żadne śpiewki pod tytułem "za tysiąc lat..." Wybierajcie takich po.ebów dalej.

Jednak pisowstwo to największe debilstwo. Jak można na nich głosować?