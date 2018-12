Jezuita odpowiada o. Rydzykowi ws. "Kleru". "Ojcze Dyrektorze ja byłem i był mój biskup"

W sobotę Radio Maryja świętowało swoje 27. urodziny. Z tej okazji do Torunia przyjechała cała śmietanka polityczna: Mateusz Morawiecki, Antoni Macierewicz, Mariusz Błaszczak, Joachim Brudziński czy Zbigniew Ziobro.

Nie obyło się bez przemów, podziękowań i tradycyjnego wspólnego odśpiewania utworu "Abba ojcze". Politycy wzięli się za ręce i bujając się zaśpiewali.

Kto był na "Klerze"? Jezuita odpowiedział Rydzykowi

Podczas 27. urodzin Radia Maryja przemawiał oczywiście sam ojciec dyrektor - Tadeusz Rydzyk. Podczas swojej mowy poruszył temat głośnego filmu Wojciecha Smarzowskiego "Kler". Podczas tego samego przemówienia ojciec Rydzyk skarżył się na to, że PISF dotował film Smarzowskiego, a film o bracie Albercie (twórców ze szkoły medialnej w Toruniu) już nie.

Kto z was był, ręka do góry, na filmie "Kler"? Przyznajcie się, jak żeście dołożyli pieniądze do tamtej kasy, żeby dalej szkodzili. Katolicy trzymają z katolikami, Polacy trzymają z Polakami, i to będzie normalne

- grzmiał ojciec Rydzyk.

Na zapytanie Tadeusza Rydzyka odpowiedział aktywny w mediach społecznościowych jezuita - Grzegorz Kramer. Duchowny znany jest ze swoich liberalnych poglądów.

Ojcze Dyrektorze ja byłem i był mój biskup

- napisał na Twitterze jezuita.

Komentarz Kramera do przemówienia ojca Rydzyka wzbudził dużo emocji wśród osób, które zobaczyły post jezuity. Zdania są oczywiście podzielone. Jedni gratulują mu "rozsądku", inni krytykują za "niemoralne" podejście. Wielu z nich pisze również, czy widziało "Kler" czy nie.

Przypominamy, że z danych box office z końca listopada wynika, że oglądalność "Kleru" wyniosła dokładnie 5 064 375 widzów. To rekord XXI wieku w Polsce. Po 1989 r. więcej osób przed ekrany przyciągnęły tylko filmy "Ogniem i mieczem" (ok. 7,15 mln widzów) i "Pan Tadeusz" (blisko 6,2 mln widzów). "Kler" ma także szansę zostania najbardziej kasowym filmem po '89 - szacuje się, że do tej pory zarobił ponad 70 mln złotych.