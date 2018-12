Morskie Oko ledwo zamarzło, a turyści już wchodzą na lód. Tatrzański Park Narodowy ostrzega

Na Facebooku Tatrzańskiego Parku Narodowego ku przestrodze opublikowane nagranie wykonane ze schroniska przy Morskim Oku. Na filmie widać turystów, którzy wchodzą na zamarzniętą taflę górskiego stawu, sądząc najwyraźniej, że pierwsze mrozy gwarantują grubą warstwę lodu.

Morskie Oko. Turyści wchodzą na cienki lód

TPN jednak nie pozostawia złudzeń. "Turysto, nie wchodź na lód na Morskim Oku!

Jego warstwa jest cienka i może to doprowadzić do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Apelujemy - zachowaj rozsądek i bądź odpowiedzialny" - czytamy w podpisie do filmu.

Rokrocznie zarówno TPN, jak i Tatrzańskie Ochotnie Pogotowie Ratunkowe przypominają turystom, by nie wchodzić na cienki lód, pokrywający zbiorniki wodne. Pęknięcie pokrywy i wpadnięcie do lodowatej wody może zakończyć się tragedią. Ratownicy TOPR apelują, by chodzić po lodzie tylko wtedy, gdy jest on odpowiednio gruby. Najlepiej przed każdą próbą wejścia na zmrożoną taflę jeziora zapytać ratownika, czy jest to bezpieczne.