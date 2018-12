Wypadek na trasie Rajdu Barbórka. Samochód wypadł z trasy i uderzył w dwie osoby

qznia godzinę temu Oceniono 3 razy -3

Hm............ a o tym GW nie pisze:)

[a wiadomość dość dobra, nawet biorą pod uwagę, że skarb państwa ma w tej spółce kilkanaście procent udziałów]

Związek zawodowy, który działa w Grupie Agora, wydawcy m. in. „Gazety Wyborczej” opublikował instrukcję, co związkowcy powinni zrobić, kiedy grozi im zwolnienie z pracy. W facebookowym wpisie podkreślono, że pojawił się „bez żadnego powodu”.



Nie możemy komentować plotek – choćby dlatego, że żadnych nie słyszeliśmy. Zatem bez żadnego powodu przypominamy o paru rzeczach



— pisze na swoim facebookowym koncie NSZZ „Solidarność” Agory SA i Inforadio sp zoo.



Mimo, że jak podkreśla związek nie ma żadnego powodu, podaje trzy rady dla zwalnianych pracowników.



PO PIERWSZE - warto wykorzystać zaległy urlop. W razie zwolnienia się po prostu zmarnuje (=wliczy się w okres wypowiedzenia)



— radzi związek.



PO DRUGIE - pracownika zrzeszonego w związku nie można zwolnić z zaskoczenia. Organizacja związkowa musi być powiadomiona z tygodniowym wyprzedzeniem. W praktyce niezwłocznie to przekazuje zainteresowanemu, który ma teraz (w zależności od kalendarium wydarzeń) od tygodnia do miesiąca na przemyślenie sprawy



— wskazano we wpisie.



Dodano, że może to „dobry moment na zrobienie tych badań lekarskich, które odkładasz od miesięcy z przepracowania”.



PO TRZECIE - punkt drugi nie dotyczy formalnego zwolnienia zbiorowego, co do którego pracodawca zawarł porozumienie ze związkiem (m.in. po to się właśnie je zawiera). Ale te plotki, których nie słyszeliśmy, nie mówią o takim



— podkreślono.



Wirtualnemedia.pl informują, że Agora rezygnuje z wydawców regionalnych w „Gazecie Wyborczej” w siedmiu największych miastach. Według portalu odbyło się spotkanie na którym poinformowano szefów wszystkich lokalnych oddziałów „Gazety Wyborczej” o zmianach. Zwolnienia w grupie mają trwać przez kilka miesięcy.



ems/Wirtualnemedia.pl/Facebook NSZZ „S” Agora SA i Inforadio sp zoo