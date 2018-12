Silny mróz jeszcze nie ustępuje. Od jego przyjścia zamarzło już 12 osób

jezierskiadam 2 godziny temu Oceniono 17 razy 11

Ciekawe, że "za komuny" było wiele informacji o zamarzaniu ludzi na „Zgniłym Zachodzie” a w Polsce nikt nie zamarzał. Za Mazowieckiego i Bieleckiego też nie zamarzali! Zamarzać zaczęli dopiero później i to od razu najwięcej w Europie. Niektórzy myśleli, że to wina Balcerowicza!



Jeżeli chcemy poruszyć ten problem w sposób poważny, to musimy przede wszystkim wiedzieć o tym, że są dwa rodzaje bezdomnych. Są bezdomni, którzy stracili swoje domy lub mieszkania nie ze swojej winy lub prawie bez swojej winy. Stracili na skutek klęski żywiołowej albo społecznej. Była powódź, huragan albo żona wyrzuciła rozwiedzionego, czy nawet nierozwiedzionego męża z domu, albo mąż wyrzucił żonę, albo rodzice córkę, która zaszła w ciążę w niejasnych okolicznościach.

Jeżeli takie osoby nie mają wysokich dochodów, to zostają bezdomnymi. W zasadzie wiemy jak im pomóc. Pomaga Państwo, Samorządy, Organizacje Charytatywne. Często takie osoby narzekają na niewystarczającą pomoc, ale jest to osobny problem.

Chciałbym omówić problemy zupełnie innych ludzi. Takich, którzy nie chcą wyjść z bezdomności. Bezdomnych z wyboru!

Są tacy. Wybrali taki sposób życia i nie mają ochoty go zmieniać. Tak się składa, że znam ich dosyć dużo. Jest tak z powodu wykonywanego przeze mnie zawodu. Ci ludzie tworzą swój krąg. Dlaczego zostali bezdomnymi? Chcieli, albo musieli zerwać ze swoim środowiskiem a potem spodobał się im taki cygański sposób życia. Uciekli od rodziny, od środowiska, w którym żyło im się źle. To nie musi być ucieczka od odpowiedzialności, choć często jest. Dosyć często zostają bezdomnymi po opuszczeniu szpitala psychiatrycznego. Zdrowieją, żyjąc w ten sposób. Najczęściej zajmują się zbieraniem surowców wtórnych. To ich widzimy grzebiących w śmietnikach. Wbrew obiegowym przekonaniom, bardzo rzadko szukają tam jedzenia, o ile w ogóle to się zdarza. Szukają w śmieciach towaru, który można łatwo sprzedać. Puszek, kaucjonowanych butelek, złomu zwykłego i kolorowego, ale nie tylko. I znajdują różne rzeczy. Czasami bardzo wartościowe. Dosyć często próbują sprzedawać znaleziska w Antykwariacie. Stąd ich znam..



Wiem, że większość z nich nie ma najmniejszego zamiaru, ani ochoty zmienić trybu życia. Ten tryb życia zapewnia im to, czego nie mają ci, którzy nimi gardzą, czyli niewolnicy ekonomiczni. Ludzie przeciętni, uzależnieni od przełożonych, kredytów, terminów, rachunków... Bezdomni są ludźmi wolnymi i wolność jest dla nich najwyższą wartością !

Co ciekawe. Są w tym podobni do najlepszych, najbogatszych klientów. Dokładnie tych, którzy nabywają cenne białe kruki. Dla najbogatszych również, w większości przypadków, wolność jest najważniejsza i starają się, żeby ją zdobyć stając się niezależnymi finansowo.



Gdy już wiemy, jacy są bezdomni z wyboru, możemy zaproponować: co można byłoby dla nich zrobić?

Oni zbyt wiele nie potrzebują. Alkoholu pić nie przestaną. Gdy jest mróz muszą parę godzin nocy spędzić w ciepłym pomieszczeniu. Dziś, w dobie zamykanych klatek schodowych, strzeżonych osiedli i panicznego strachu człowieka przed człowiekiem, znalezienie ciepłego miejsca, gdzie można byłoby się przespać, staje się coraz trudniejsze. Przepędzając bezdomnego, czasem skazujemy go na śmierć.

I jeszcze jedno. Coś co może zrobić władza! W Polsce zlikwidowano łaźnie publiczne. Kiedyś, w latach 50-tych, było ich jeszcze sporo. Watro byłoby przeznaczyć dotacje na ich odbudowę. Bezdomni, w ramach pomocy udzielanej przez państwo, gminy lub organizacje pomocy, mogliby dostawać talony na korzystanie z łaźni. To by pomogło im i nam.



Adam Jezierski