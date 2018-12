Chaos na dworcu w Lublinie. PKP szukało sprawnej lokomotywy, która pociągnie wagony do Szczecina

Pociąg TLK Gombrowicz do Szczecina miał w piątek wyjechać z dworca PKP w Lublinie o godz. 11. Jednak, jak podaje "Dziennik Wschodni", zabrakło sprawnej lokomotywy spalinowej, która była konieczna ze względu na toczącą się przebudowę głównej linii kolejowej.

Czytaj także: Jechał wypchanym pociągiem po Wszystkich Świętych. To, co tam zastał, nazywa "poniżeniem"

- Zapadła decyzja, że wagony zostaną włączone do składu późniejszego pociągu TLK Ogiński relacji Chełm - Bydgoszcz - informowała rzeczniczka PKP Intercity Agnieszka Serbeńska. Jak skarżył się jeden z podróżnych w rozmowie z "Dziennikiem Wschodnim", był problem z uzyskaniem informacji o dalszych losach pociągu.

Czytaj także: W 24 minuty do Lublina! Sprawdzamy, po co LOT-owi nowe połączenie krajowe

Całość pogorszył fakt, że do wagonów oczekujących na podczepienie wsiadali pasażerowie, którzy mieli jechać do Bydgoszczy. Sądzili, że na peronie stoją już ich wagony. Dochodziło do kłótni między osobami, które zajęły miejsca i tymi, które pojawiły się w przedziałach. Pasażerowie TLK Gombrowicz po ok. godzinie opuścili Lublin. Jak informuje "DW", Pociąg z ponad trzygodzinnym opóźnieniem dotarł po godz. 16 do Warszawy.

Gazeta.pl to nie tylko polityka i gospodarka, ale też tematy lokalne, poruszające problemy mniejszych społeczności, bliższe ludziom. Poświęć trzy minuty i pomóż nam lepiej zrozumieć, o czym chcesz czytać. Kliknij tutaj, żeby rozwiązać krótką ankietę.