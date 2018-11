Grafika "Achtung Russia!" w TVP. Czaputowicz potwierdza: MSZ Rosji wezwało ambasadora RP

Polski ambasador w Moskwie Włodzimierz Marciniak został wezwany przez rosyjskie MSZ. Nieoficjalnie mówiło się, że powodem była grafika, którą TVP Info posłużyło się w środę w materiale poświęconym atakowi na ukraińskie okręty w Cieśninie Kerczeńskiej. W grafice tej posłużono się hasłem „Achtung Russia!” stylizowanym na typografię wykorzystywaną przez SS.

Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz, który obecnie przebywa z wizytą na Ukrainie, potwierdził te doniesienia. Jak poinformował, do polskiego MSZ trafiły na piśmie uwagi strony rosyjskiej i przekazane zostały do TVP Info. "Telewizja zapewne się do nich ustosunkuje" - zapewnił Jacek Czaputowicz.