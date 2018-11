TOPR zorganizował zbiórkę pieniędzy. Ratownicy potrzebują 250 tys. zł na nowy sprzęt

lajosz3 godzinę temu Oceniono 1 raz 1

Zaraz, zaraz, .... ja czegoś tu nie rozumiem.



Dlaczego to całe TOPR jest utrzymywane z pieniędzy WSZYSTKICH podatników, a nie tylko tych którzy korzystają z turystyki górskiej ?



Zrobić tak jak w cywilizowanych krajach, że za takie usługi (czyli ratownictwo górskie) płaci zainteresowany, czyli albo się ubezpieczy i w razie wypadku płaci za niego ubezpieczalnia, albo płaci z własnej kieszeni.



Zrozumiałbym utrzymywanie TOPR-u przez państwo, gdyby ta instytucja była konieczna do funkcjonowania państwa, ale ..... mógłbym przysiąc, że służy tylko do ratowania tych którzy pojechali sobie na urlopik lub wypad w góry, a coś takiego raczej nie jest strategiczną dziedziną którą ubezpieczać musi państwo czyli my wszyscy.



Powtórzę jeszcze raz.

Ci którzy wybierają się w góry, raczej nie idą/jada tam dla dobra ojczyzny tylko dla rozrywki, więc niech za swoje przyjemności i skutki ich uprawiania płaca sami z własnej kieszeni.