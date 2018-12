Prognoza na dziś - poniedziałek 03.12.2018. W całym kraju będzie deszczowo. IMGW ostrzega

Wychodząc z domu, weźmy ze sobą parasol, a jadąc samochodem, uważajmy na śliskie drogi, ponieważ w dniu dzisiejszym może spaść marznący deszcz, tworzący niebezpieczną gołoledź.

Temperatura. To będzie wyjątkowo ciepły grudniowy dzień

Prognoza pogody przygotowana przez IMGW pokazuje, że w dniu dzisiejszym będzie bardzo ciepło. Wszystko to za sprawą ciepłego powietrza, które nadciąga do nas z Europy Zachodniej. Tego dnia najcieplej będzie w zachodniej części kraju. W Szczecinie i we Wrocławiu odnotujemy 10 stopni na plusie, w Poznaniu i Bydgoszczy 9 stopni, a w Katowicach, Krakowie i Gdańsku 8 stopni. Najchłodniej będzie w Suwałkach, gdzie temperatura osiągnie wartość 2 stopni na plusie.

Pogoda na dziś. W poniedziałek 3 grudnia będzie bardzo ciepło Gazeta.pl

Opady. W dniu dzisiejszym nie zabraknie deszczu

Dzisiejszy dzień będzie ciepły, ale także bardzo deszczowy. Opadów deszczu możemy spodziewać się w całym kraju. Na północnym wschodzie może padać nawet marznący deszcz, który utrudni nam jazdę samochodem i poruszanie się po ulicach. IMGW ostrzega przed niebezpieczeństwem.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW. Uwaga na śliskie jezdnie

Ze względu na prognozowane opady marznącego deszczu, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia dla czterech województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. W tej części kraju może padać marznący deszcz, który może tworzyć gołoledź. Bądźmy szczególnie ostrożni, prowadząc samochód o poranku lub wieczorem - wtedy zagrożenie gołoledzią będzie największe.