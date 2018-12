Pogoda na poniedziałek 3 grudnia. Przygotujmy się na ocieplenie i liczne opady deszczu

W poniedziałek nad Polską pojawi się ciepły front atmosferyczny, który zmieni mroźną pogodę nie do poznania.

Temperatura. Ciepłe powietrze z Zachodu źródłem ocieplenia

Poniedziałek 3 grudnia będzie dniem wyjątkowo ciepłym. Tego dnia ostatecznie zapomnimy o mrozach i ujemnych temperaturach, a wszystko to za sprawą cieplejszych mas powietrza, które przyjdą do nas znad Europy Zachodniej. W zachodniej części kraju możemy spodziewać się ocieplenia nawet do 11 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie w Zielonej Górze (11 stopni ) oraz we Wrocławiu, Szczecinie i Koszalinie (10 stopni). Tylko trochę zimniej będzie w Gorzowie Wielkopolskim, Toruniu, Poznaniu i Opolu (9 stopni) oraz w Katowicach, Krakowie i Gdańsku (8 stopni). W poniedziałek najzimniej będzie w Suwałkach (3 stopnie) oraz Zakopanem, Rzeszowie, Lublinie oraz Białymstoku (5 stopni).

Pogoda na poniedziałek 3 grudnia. Ten dzień będzie wyjątkowo ciepły Gazeta.pl

Opady. Nadchodzący poniedziałek będzie deszczowy

Poniedziałek będzie dniem ciepłym, ale nie słonecznym. W większości polskich miast będzie pochmurno i spadnie deszcz. IMGW przewiduje, że opady deszczu nie będą zagrażać jedynie mieszkańcom województw małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Na zachodzie Polski prognozuje się także liczne przejaśnienia. Najbardziej pochmurnymi miastami będą w poniedziałek Suwałki, Olsztyn, Białystok, Toruń, Bydgoszcz, Wrocław, Opole oraz Jelenia Góra.

Ostrzeżenie IMGW. W kilku województwach może być ślisko.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia dla czterech województw. Zostały nim objęte województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie i lubelskie. Z prognozy zagrożeń IMGW wynika, że na północnym wschodzie kraju mogą wystąpić marznące opady deszczu, które będą tworzyć gołoledź. Przestroga ta jest szczególnie ważna dla kierowców, którzy powinni uważać na oblodzone jezdnie. Uważajmy w szczególności o poranku i pod wieczór, ponieważ to wtedy będzie najbardziej niebezpiecznie.