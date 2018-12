Pogoda na najbliższy tydzień. Czeka nas znaczne ocieplenie, ale i deszcz [03-09.12.2018]

Długoterminowa prognoza pogody na najbliższy tydzień pokazuje, że nadchodzące dni będą ciepłe. Nie zabraknie jednak chmur i deszczu.

Pogoda na tydzień 3.12-9.12.2018

Na początku tygodnia możemy spodziewać się wyraźnej zmiany pogody. Od poniedziałku możemy zapomnieć o mrozach, jednak na ich miejsce przyjdą deszcze. W poniedziałek i we wtorek nie rozstawajmy się z parasolami. 3 grudnia będzie padać w całym kraju za wyjątkiem południowo-wschodniego krańca kraju, z kolei we wtorek opady oszczędzą mieszkańców województw dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. Warto jednak podkreślić, że mimo deszczowej aury będzie bardzo ciepło - temperatura osiągnie wartości sięgające nawet 11 stopni Celsjusza. W poniedziałek najchłodniej będzie w Suwałkach (3 stopnie), a we wtorek w Jeleniej Górze (5 stopni).

Środa, czwartek i piątek to kolejne dni, które obfitować będą w różnego rodzaju opady. W środę padać będzie przede wszystkim deszcz, choć w Centralnej Polsce mogą zdarzyć się także opady śniegu. Tego dnia padać nie będzie tylko w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim. Temperatura w całym kraju będzie się wahać w granicach od 4 do 8 stopni. W czwartek pogoda będzie podobna, choć w zachodniej części kraju odnotujemy znacznie więcej przejaśnień. Padać będzie przede wszystkim na Mazowszu, w Małopolsce, na Lubelszczyźnie i Podlasiu. Tego dnia temperatura w całym kraju będzie przyjmować wartości od 5 do 9 stopni. W piątek tendencja się odwróci i to północ i zachód kraju będą regionami deszczowymi, z kolei na południu i wschodzie będzie dużo chmur, z których jednak nie będzie padać. Temperatura znowu trochę się obniży. Najzimniej będzie w Białystoku, Suwałkach i Olsztynie (minus jeden stopień), a najcieplej we Wrocławiu, gdzie termometry pokażą 5 stopni.

Pogoda na sobotę. Dużo deszczu i chmur, miejscami przejaśnienia

W sobotę pogoda będzie dość kapryśna. Najbardziej słoneczną częścią kraju będzie południe - dla Krakowa i Katowic prognozuje się wiele przejaśnień i 4 stopnie Celsjusza. Deszcz i deszcz ze śniegiem spadnie z kolei we Wrocławiu, Łodzi, Kielcach, Lublinie, Białymstoku, Gdańsku, Bydgoszczy i Szczecinie. Dużo chmur, ale bez deszczu prognozuje się dla Poznania, Warszawy i Rzeszowa. Tego dnia temperatura nie spadnie poniżej 1 stopnia.

Pogoda na niedzielę

Niedziela będzie najbardziej słonecznym dniem tego tygodnia. Liczne przejaśnienia prognozuje się przede wszystkim dla Centralnej i Południowej. Nieco więcej chmur zobaczymy w województwach: lubuskim, zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim. Na wschodzie kraju oraz na Pomorzu może spaść deszcz ze śniegiem lub śnieg. Najniższą temperaturę tego dnia odnotujemy w Suwałkach (1 stopień na plusie), a najwyższą we Wrocławiu (5 stopni).

