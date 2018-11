60-letni fizyk aresztowany. Miał molestować uczennicę gimnazjum w Szczecinie

jerzytop godzinę temu Oceniono 5 razy -1

A to dopiero dobra zmiana . No super zmiana . Gdy to KSIĄDZ molestuje 12 latke ,kąpie ją ,dotyka w miejsca intymne jest to terapia a może nawet leczenie dotykiem i właściwie rodzice powinni mu podziękowac a tutaj areszt . A może ten ktoś ma też to coś w rękach i palcach