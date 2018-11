Posłanka PO o donosach na szefa podlaskiej policji. "To już nie są wyłącznie anonimy"

- Dochodzą do mnie różne informacje i pisma, które bezpośrednio dotyczą pana komendanta (…) To już nie są wyłącznie anonimy. Wiele osób nabrało odwagi i swoje listy podpisuje imieniem i nazwiskiem - powiedziała w rozmowie z natemat.pl Bożena Kamińska z PO. Dodała, że na razie temat zostawia do rozstrzygnięcia dla prawników.

Bożena Kamińska o donosach na szefa podlaskiej policji: To już nie są tylko anonimy

Gdy Bożena Kamińska ujawniła szereg skarg pod adresem nadinsp. Daniela Kołnierowicza, z jakimi zwracają się do niej podlegli mu funkcjonariusze, policjant odpowiedział pięknym za nadobne. Podczas wywiadu dla suwalskiego Radia 5 szef podlaskiej policji zaczął zachęcać, by pisano anonimy na temat posłanki.

Jeżeli tak bardzo pani Kamińska lubuje się w używaniu anonimów, uważa, że to jest fair, to może proszę bardzo: ogłośmy na antenie konkurs na najlepszy anonim o pani Kamińskiej: o majątku, o podróżach służbowych, o działalności dotychczasowej. Proszę bardzo

- powiedział nadinsp. Kołnierowicz.

W odpowiedzi Bożena Kamińska zapowiedziała złożenie skargi do Najwyższej Izby Kontroli i MSWiA. Dodała, że rozważa złożenie zawiadomienia do prokuratury, bo "komendant zaatakował posła opozycji". Kołnierowicz z kolei w rozmowie z PAP tłumaczył się, że powiedział, że "może ogłosimy konkurs", co jego zdaniem oznacza, że nie nawoływał do przeprowadzenia go w rzeczywistości.

Ujawnione przez posłankę skargi policjantów dotyczyły nieprawidłowości w komendzie w Suwałkach. Według doniesień, mają oni m.in. od trzech lat całodobowo pilnować domu wiceszefa MSWiA Jarosława Zielińskiego w Szwajcarii koło Suwałk. Komenda Główna Policji przeprowadziła kontrolę w komendzie miejskiej policji w Suwałkach. Wykazała m.in., że "przełożeni wydający niektóre polecenia wykazali się zbyt dużą nadgorliwością". W związku z tym Komendant Główny Policji zapowiedział "działania dyscyplinujące" wobec części przełożonych w KMP w Suwałkach.