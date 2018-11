Szczecin. Kobieta ukradła 40 tys. zł. z kasy rady rodziców. Prokuratura rozesłała list gończy

tom_aszek godzinę temu Oceniono 1 raz 1

"do przywłaszczenia pieniędzy miało dojść w 2017 roku. Prokuratura podejrzewa, że jedna z matek uczących się w Szkole Podstawowej nr 35 w Szczecinie dzieci przywłaszczyła sobie 40 tys. zł. z kasy rady rodziców. "



Finanse rad rodziców są rozliczane na koniec każdego roku szkolnego, a nie kalendarzowego. Zatem jeżeli w 2017, to chyba to podejrzenie przerodziło się już w pewność?



"kobieta była członkiem rady rodziców. Miała dostęp do konta bankowego, na którym przechowywano środki finansowe przekazywane przez rodziny uczących się w SP nr 35 w Szczecinie dzieci."



Operacje na kontach rad rodziców są zazwyczaj zatwierdzane podpisami minimum dwóch / dwojga członków r.r. Gdzie był więc nadzór?