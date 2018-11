Nie będzie Muzeum Żydów w Białymstoku. Mieszkańcy woleli parking

Władze Białegostoku ogłosiły przetarg na rozbiórkę domu z 1924 roku przy ul. Bohaterów Getta 9, pozostał on jednak nierozstrzygnięty. Sprawą zainteresowała się działaczka z gminy żydowskiej Lucy Lisowska. Dom stoi obok kirkutu, na którym co roku obchodzona jest rocznica powstania w białostockim getcie. Kobieta zaproponowała, że jeśli prezydent zechce przekazać gminie dom, ta wyremontuje go i stworzy w nim np. muzeum - informował 12 listopada "Kurier Poranny". Plany te nie zostaną jednak zrealizowane.

Mieszkańcy chcą, żeby powstał tam parking

Pomysłowi Lucy Lisowskiej sprzeciwili się mieszkańcy bloku, przy którym stoi zabytkowy dom. Głównym argumentem był brak miejsc parkingowych. - Najlepiej, gdyby dom został rozebrany, a w jego miejscu powstał parking. Bo w okolicy nie ma gdzie parkować - przekonywali mieszkańcy. - Nie ma tu jak dojechać karetka. Proszę spojrzeć, jak mało jest tu miejsca. Ten dom stoi tuż przy naszych oknach - twierdzili inni. Niektórzy obawiali się, że w razie pożaru ogień łatwo mógłby przenieść się na blok. Pojawiały się również głosy, że dobrze byłoby zrobić w tym miejscu np. plac zabaw.

- Takie budynki jak ten stanowią przecież dziedzictwo Białegostoku - skomentowała sprawę dla "Kuriera Porannego" Lucy Lisowska.

Gmina żydowska wycofuje się z propozycji

Jak poinformował lokalny dziennik, z powodu bardzo silnych protestów mieszkańców, gmina żydowska rezygnuje z pomysłu przejęcia i wyremontowania budynku, aby stworzyć tam muzeum. - Stanowisko mieszkańców było bardzo ostre. Gdyby muzeum powstało, jeszcze ktoś by je podpalił - obawiała się Lucy Lisowska.

- Dobrze się stało, że gmina żydowska się wycofuje. Myślę, że w centrum znajdzie się miejsce na muzeum Żydów, gdzie nie będzie wywołało to takich emocji - skomentował sytuację radny PiS Piotr Jankowski.W efekcie dom zostanie zburzony.